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Позиция Шольца относительно поставок тяжелого вооружения Украине сильно зависит от Байдена, - Politico

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Позиция Шольца относительно поставок тяжелого вооружения Украине сильно зависит от Байдена, - Politico
Германия ориентируется на США в своем решении, отправлять или нет Украине танки Leopard.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам двух немецких чиновников, позиция канцлера Олафа Шольца по поводу поставок вооружения Украине в значительной степени зависит от президента США Джо Байдена.

На региональном предвыборном митинге в Берлине в понедельник Шольц заявил, что поставки танков в Украину должны обсуждаться "наряду с друзьями и союзниками и особенно с нашим трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки".

Ранее представитель Шольца сообщил, что планы Лондона по поставкам танков Challenger 2 британского производства в Украину не изменят позиции правительства Германии.

"Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство", - заявил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции в Берлине.

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По мнению издания, планы Великобритании, которые, как ожидается, будут официально объявлены на встрече представителей западных оборонных ведомств на военной базе Рамштайн в Германии 20 января, усилят давление на Шольца.

Это связано с тем, что Соединенное королевство станет первой страной, которая будет снабжать украинские военным современные боевые танки западного производства. Таким образом, аргумент Шольца о том, что Германия не должна действовать в одиночку при отправке западных танков, будет опровергнут действиями Великобритании.

Между тем, как пишет Politico, сами США, похоже, не намерены отправлять боевые танки в обозримом будущем.

По данным издания, переговоры между США и Украиной по предоставлению танков Abrams продолжаются, но прогресс невелик.

"Это постоянно обсуждается, но не близится к решению", - сообщил информированный источник газеты.

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Топ комментарии

  • Dmitriy Mayboroda
    Німеччина вже не є лідером Европи. Польша, Франція, країни Балтії ці країни будуть рушієм Европи
  • Fjall_Raven
    ну это ожидаемо. последний довод шольца- сначала абрамсы а потом уж и мы подремонтировать леопарды начнём (((
  • Прощай немытая раССея
    Давно всем известный факт....США определяют основную повестку помощи....если Абрамсы и дадут, то не верю, что мы их увидим в наступлении - скорее всего, ими заменят наши машины, осуществляющие оборону Киева, которые и отправятся на передовую....Абрамсы сложны, секретны и дороги для возможных репутационных потерь США...
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