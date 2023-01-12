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Нас ждет новость не только о поставке танков, а еще много интересного после встречи в формате "Рамштайн", - Данилов

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Нас ждет новость не только о поставке танков, а еще много интересного после встречи в формате "Рамштайн", - Данилов
Для эффективной обороны и перехода в наступление у Украины будет достаточно современного оружия, которое предоставят международные партнеры.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уверен, что впоследствии все партнеры присоединятся к такой помощи, и, в конце концов, этого будет достаточно, чтобы мы победили нашего врага на поле боя".

Кроме того, нас ждет новость не только о поставке танков, а еще много интересного, но об этом мы узнаем после встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 20 января", - сообщил Данилов.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    У Данілова язик чешеться пропіаритись першим. Весь в Бубачку.
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    о я бачу ввійшло в моду говорити всякими недомовками типу нам везуть таке щось цікаве ... ух і ах...дістало вже
  • юрий Шмалько ea66d093
    Дуже багато Данілова сьогодні. До снігу?
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