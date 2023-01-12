В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, особенно в вечерние часы, - YASNO

Из-за состояния сетей Киев обеспечивается 60% необходимых объемов генерации, из этого доступного объема 40% идет на объекты критической инфраструктуры, остатки распределяются между потребителями.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Складывается так, что потребление сейчас очень неравномерно в течение суток, объемы дефицита колеблются. Если в обеденное время электроэнергии хватает в пределах серых зон графиков, то вечером, когда все приходят домой, потребление выходит за ограничения и серые зоны отключаются полностью", - отметил он. он.

По словам Коваленко, есть несколько причин, по которым возникает такой дефицит. Первая – генерация уже давно не равна потребностям электроэнергии. Погода делает так, что потребители больше пользуются электроприборами. Это слишком нагружает систему и увеличивает дефицит. Вторая – некоторые генерационные объекты пошли на плановые ремонты, ведь без ремонтов они просто выйдут из строя, и приведение их в чувство будет сложным и очень длинным.

"Эту нехватку генерации сейчас пытаются балансировать с помощью ГЭС. И здесь кроется ответ на вопрос, почему стали отключать ночью. Так как ресурс гидроэлектростанций исчерпывающий, они не могут работать 24/7. Именно в ночные часы ГЭС набираются", – добавляет Коваленко.

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