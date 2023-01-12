Бывшему правоохранителю из Донецкой области СБУ сообщила о подозрении за работу на врага
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Как выяснили правоохранители, мужчину оккупанты назначили начальником "управления внутренних дел по г. Васильевка и Васильевскому району главного управления внутренних дел по Запорожской области". После назначения на должность последний избрал прозвище "Берия".
В должности с июня прошлого года указанное лицо набрало личный состав, из таких же предателей и коллаборантов, которые были наделены полномочиями действовать от имени фейкового правоохранительного органа и выполнять задачи по подавлению сопротивления и запугивания жителей временно оккупированных территорий Запорожской области через массовые репрессии, преследования и незаконное задержание.
"По данным следствия, в Васильевском районе Запорожской области имеют место нередкие случаи похищения людей, к которым применялось психологическое давление, насилие и угрозы убийства. Кроме того, указанные "псевдоправоохранители" занимаются мародерством в помещениях лиц, выехавших в связи с оккупацией. После так называемых "следственных действий" исчезают драгоценности, бытовая техника и другие личные стоимостные вещи граждан. Установлены факты давления на владельцев местных сельхозпредприятий и предпринимателей с целью получения откупаемых за возможность работать", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования сотрудниками СБУ собраны безоговорочные доказательства преступных действий еще 6 предателей, выполнявших преступные приказы "Берии" в составе отдела полиции №2 "Управление внутренних дел по г. Васильевке и Васильевскому району Главного управления МВД по Запорожской области".
Все предатели сообщены о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины. За указанное преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.