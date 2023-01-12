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Сохраняется значительный дефицит мощности, в 9 областях аварийные отключения, - "Укрэнерго"

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Сохраняется значительный дефицит мощности, в 9 областях аварийные отключения, - "Укрэнерго"
По состоянию на 11.00 12 января сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях установлены лимиты потребления, действующие с 00:00 до 24:00. Уже в девяти областях они  были превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения.

"Отмечаем, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, врагом временно оккупирован ряд электростанций, которые производили электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС. Эти мощности позволили бы полностью покрыть потребность в электроэнергии", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками противника. И общими усилиями это нам постепенно удается.

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"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений", - обращаются в компании к украинцам.

Сохраняется значительный дефицит мощности, в 9 областях аварийные отключения, - Укрэнерго 01

Топ комментарии

  • Vlad Kruk
    У нас половина населення виїхала за кордон а більшість заводів і фабрик не працюють то куди дівається електрика...експортують таємно щоб Ахметови та Суркіси не збідніли.
  • Підлога Маккартні
    Ну и не всем по карману автономка раз на то пошло. Считай у одних на газу, у других на электричестве. Кочерарить целую котельню ради пары десятков квартир - это бред. Коптельни давно уже надо было декомунизировать, а во многоэтажках ставить котлы твердотопливные или газовые и шоб жители не от кого не зависели
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