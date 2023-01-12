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Уничтожены вражеский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан-10", - Воздушные силы

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Уничтожены вражеский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан-10", - Воздушные силы
Утром 12 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины на восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Утром 12 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины на восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25, а на юге страны - БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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