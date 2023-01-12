Кличко и мэр Варшавы Тшасковский подписали соглашение о передаче Киеву 60 вагонов метро
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Метрополитен Варшавы безвозмездно передаст Киеву 60 вагонов метро.
Об этом сообщается на персональном сайте Виталия Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе встречи мэры Киева Виталий Кличко и Варшавы Рафал Тшасковский подписали письмо о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами и о передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро", - говорится в сообщении.
Соглашение заключено в рамках визита в Киев мэров четырех европейских городов – основателей Пакта европейских городов.
Мэры Варшавы Рафал Тшасковский, Праги Зденек Гриб, Будапешта Гергели Карачонь и Братиславы Матуш Валло прибыли в украинскую столицу засвидетельствовать поддержку и дальнейшую помощь украинской столице.
Напомним, Киев присоединился к Пакту свободных городов 26 сентября 2022 года.