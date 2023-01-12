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Кличко и мэр Варшавы Тшасковский подписали соглашение о передаче Киеву 60 вагонов метро

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Кличко и мэр Варшавы Тшасковский подписали соглашение о передаче Киеву 60 вагонов метро
Метрополитен Варшавы безвозмездно передаст Киеву 60 вагонов метро.

Об этом сообщается на персональном сайте Виталия Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе встречи мэры Киева Виталий Кличко и Варшавы Рафал Тшасковский подписали письмо о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами и о передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро", - говорится в сообщении.

Соглашение заключено в рамках визита в Киев мэров четырех европейских городов – основателей Пакта европейских городов.

Мэры Варшавы Рафал Тшасковский, Праги Зденек Гриб, Будапешта Гергели Карачонь и Братиславы Матуш Валло прибыли в украинскую столицу засвидетельствовать поддержку и дальнейшую помощь украинской столице.

Напомним, Киев присоединился к Пакту свободных городов 26 сентября 2022 года.

Также читайте: Мэры четырех европейских столиц, которые приехали в Киев, будут помогать украинской столице и дальше, - Кличко

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Топ комментарии

  • Ihor V
    Старьйо, яке ще поїздить. Так само, як німці передали Києву вже сотню автобусів з чималим пробігом, однак в чудовому стані і все це одно краще іржавих маршруток.
  • Andrew86
    Сегодня передают. Завтра прохиндеи из КГГА заключают какой-нибудь договор на «модернизацию» или «адаптацию» и пару миллиардов из городской казны уходит в сторону фирм Столара, Коли-котлеты или другого ублюдка.
    Кстати, кто-то помнит, какова судьба того, рыговского, долга за Метровагоны? Там точно были цифры в миллиарды гривень плюс пени и штрафы?
  • Sergii Naushenko 8cc1d19a
    Соромлюсь запитати: а ширина колій метро в Україні та Польщі точно однакова?
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