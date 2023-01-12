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Жестокие и тяжелые бои продолжаются в Соледаре. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, но терпят большие потери, - Минобороны

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Жестокие и тяжелые бои продолжаются в Соледаре. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, но терпят большие потери, - Минобороны
Самые тяжелые бои сейчас ведутся в районе города Соледар Донецкой области на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Малярр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Жестокие и самые тяжелые бои сегодня идут в районе Соледара Бахмутского направления. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно бьются. Враг, пытаясь безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет большие потери", - сказала она.

Замминистра подчеркнула, что подступы к городу усеяны телами убитых оккупантов, однако противник продолжает продвигаться прямо по телам погибших бойцов. 

"Наши защитники проявляют максимальную стойкость и героизм", - подчеркнула она.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Дебільні кацапи в інтернеті нагнітають,що можливе взяття Соледара майже "Дєнь пабєди" . Уй@бки навіть не розуміють,що потім буде "жєст добрай волі" в їх виконанні на всю область.))
  • Garry Grant
    Пошёл на х#й,вонючий упортый кацап.
  • Senator 0eaca536
    Соледар окружить по факту почти невозможно...,дорога в сторону Славянска Краматорска ВСУ контролируют без проблем..а реку формировать крысы путлера зассали..😝🦍👺👹💀💀💀
    Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💯👍
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