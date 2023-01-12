Жестокие и тяжелые бои продолжаются в Соледаре. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, но терпят большие потери, - Минобороны

Самые тяжелые бои сейчас ведутся в районе города Соледар Донецкой области на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Малярр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Жестокие и самые тяжелые бои сегодня идут в районе Соледара Бахмутского направления. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно бьются. Враг, пытаясь безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет большие потери", - сказала она.

Замминистра подчеркнула, что подступы к городу усеяны телами убитых оккупантов, однако противник продолжает продвигаться прямо по телам погибших бойцов.

"Наши защитники проявляют максимальную стойкость и героизм", - подчеркнула она.

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