Россия перекидывает мобилизованных с полигонов Беларуси и РФ в зону боевых действий, - Миноброны
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Российское военное командование перекидывает мобилизованных бойцов из полигонов Беларуси и России в зону боевых действий и в приграничные районы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Командование России усиливает группировку войск на территории Украины, перемещает мобилизованных с полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и в приграничные районы", - сказала она.
Так, оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Донецком регионе.
По словам Маляр, наибольшая активность наблюдается в Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
Кроме того, заместитель министра обороны сообщила, что по состоянию на 10 января в составе российских оккупационных войск с учетом оперативного резерва действуют около 280 формирований. При этом еще на прошлой неделе действовало около 250.