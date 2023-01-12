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Россия решила вести войну на истощение, - Генштаб

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Россия решила вести войну на истощение, - Генштаб
РФ приняла решение вести войну на истощение, не достигнув своих стратегических целей в 2022 году, противник стремится выиграть время.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Противник, не достигнув стратегических целей операций в 2022 году, принял решение по ведению войны на истощение. В целом режим Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и сил обороны, снижение поддержки Украины", - сказал он на брифинге в Military Media Center в четверг.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Чи й не новина. Питання лише в рішучості США.
  • 5 копійок
    Захід виснажить кацапію раз на те пішло.
  • Alex_Dimitrov
    не пишите чушь, США полностью выиграли в Афгане войну, а вот афганский народ вместо демократии массово выбрал подчиниться талибам и сложил оружие БЕЗ БОЯ, как только США вывели свои немногочисленные контингенты. Никакой войны на истощение там не было и в помине, талибы вели партизанские действия и всё.
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