Угроза наступления ВС РФ из Беларуси будет сохраняться в течение года, - Генштаб
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он сообщил, что на территории Беларуси запланировано проведение совместного оперативного обучения Вооруженных сил РФ и Белоруссии под названием "Щит союза-2023".
При этом вместо обучения "Центр-2023" планируется провести маневры ВС России и Беларуси "Запад-2023".
Громов отметил, что особенностью данных мер является то, что в обоих случаях на территории Беларуси будет развернута российское группирование войск, которое может быть использовано для соответствующих действий.
"Исходя из указанного, в течение следующего года потенциальная угроза наступления ВС РФ с территории Беларуси будет сохраняться. В настоящее время мер по формированию противником ударных группирований для возобновления наступательных действий с территории Беларуси не наблюдается", - сказал он.