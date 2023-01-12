Захватчики в Энергодаре занимают квартиры местных жителей, чтобы разместить российских энергетиков, - Центр национального сопротивления
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Из-за сопротивления работников ЗАЭС россияне вынуждены свозить в город работников с территории Российской Федерации. Их расселяют в квартиры местных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Во временно оккупированном Энергодаре россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы там разместить энергетиков с российских АЭС. Это необходимо оккупантам, чтобы заменить работников Запорожской АЭС, которые отказываются подписывать договоры с захватчиками и дальше продолжают выполнять свои обязанности в рамках украинского законодательства", - говорится в сообщении.