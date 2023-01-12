Сообщено о подозрении депутату Госдумы РФ, командовавшему кадыровцами во время штурма "Азовстали", - СБУ

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата государственной думы РФ Адама Делимханова, участвовавшего в захвате Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, чиновник входит в ближайшее окружение Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл в временно оккупированную часть Донецкой области.

"Там он возглавил группирование вражеских войск, в состав которых входили отряды управления Росгвардии и МВД РФ по Чеченской республике. С февраля по май прошлого года под его командованием кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на восточном фронте. Установлено, что захватчики активно участвовали в штурме" металлургического комбината "Азовсталь", – говорится в сообщении.

Кроме того, российский депутат распространял через собственный телеграм-канал пропагандистское видео Кадырова, где он оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Делимханову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество по изменению границ территории и государственной границы Украины);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Расследование проводили следователи Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.