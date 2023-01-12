На оккупированных территориях захватчики начали выдавать российские автомобильные номера, - Минобороны

Представители российских оккупационных администраций ускоряют меры незаконной интеграции временно оккупированных территорий Украины в российскую административно-правовую систему.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, оккупанты начали заменять украинские водительские удостоверения на российские и выдавать номерные знаки российского образца с цифровым обозначением региона РФ.

"Объявлено, что эксплуатировать транспортные средства, включая личные, без выполнения этих условий будет запрещено, а в случае нарушения их могут изымать", - подчеркнула Маляр.

Она также отметила, что центры выдачи российских паспортов существенно снизили сроки выдачи документов - с 30 до 10 дней.

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