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Через Мариуполь в сторону Запорожской области летят множество российских вертолетов, - Андрющенко

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Через Мариуполь в сторону Запорожской области летят множество российских вертолетов, - Андрющенко
Утром в оккупированном Мариуполе заметили сверхбольшое движение вертолетов в сторону Запорожской области.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне утром из Мариуполя сообщали о сверхбольшом движении вертолетов в сторону Запорожской области, позже из города поступили сообщения о звуках взрывов и стрелкового оружия. Предварительно работа ПВО оккупантов", - говорится в сообщении.

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