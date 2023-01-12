Через Мариуполь в сторону Запорожской области летят множество российских вертолетов, - Андрющенко
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Утром в оккупированном Мариуполе заметили сверхбольшое движение вертолетов в сторону Запорожской области.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Накануне утром из Мариуполя сообщали о сверхбольшом движении вертолетов в сторону Запорожской области, позже из города поступили сообщения о звуках взрывов и стрелкового оружия. Предварительно работа ПВО оккупантов", - говорится в сообщении.