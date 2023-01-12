Самые ожесточенные бои идут в районах Соледара, Парасковиевки, Бахмута и Клещеевки, - Генштаб
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На востоке страны противник продолжает наступательные и штурмовые действия вдоль всей линии боевого столкновения. За неделю на востоке страны произошло 355 боевых столкновений. При поддержке артиллерии и авиации противник пытается рассечь, окружить и разгромить группировку наших войск и выйти на админграницы Донецкой области", - сказал Громов
"Враг также ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении, пытается улучшить свое тактическое положение на Купянском и Новопавловском направлении", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Громов отметил, что на Лиманском направлении враг ведет активную оборону.