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Похищение и усыновление украинских детей россиянами имеют геноцидный умысел, - Резников

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Похищение и усыновление украинских детей россиянами имеют геноцидный умысел, - Резников
Российские захватчики были депортированы и принудительно перемещены тысячами украинских детей.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников, передаёт Цензор.НЕТ.

"Тысячи украинских детей депортированы, принудительно перемещены и заключены с временно оккупированных территорий. Российская государственная политика, в т.ч. об усыновлении содержит геноцидный умысел против украинцев и нашего будущего", - говорится в сообщении из серии твитов о нарушении оккупантами правил и обычаи ведения войны.

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Топ комментарии

  • freedom of speech
    Ошибка только в одном: Резников НЕ МО и НЕ омбудсмен. Резников - это назначенец, жополиз и приспособленец. А основное правило таких типажей - создавать видимость бурной деятельности. Отсюда и заявления не к селу не к городу. Разве только у Резникова ...
  • Старый зольдат
    Резников, ты МО или омбудсмен? Много свободного времени? Заняться не чем, что ты в чужую парафию свое рыло суешь?
  • jklpqrs
    Вообще, этот выбор был сделан в далеком уже 2019, когда многие и не догадывались, что за смех без причины надо расплачиваться. Было смешно и прикольно: потерявшим рассудок мир казался веселым и забавным, и даже, как говорят не очень злые языки, радостным. Но реальность подвела и дала всем пинок под зад: кому сильнее, кому не так сильно. Но отгребли все, и отгребем еще. До следующего раза?
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