Пограничники накрыли минометным огнем группу вагнеровцев в Соледаре, - ГПСУ
7 0167
В Соледаре Донецкой области пограничники "разобрались" с вагнеровцами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Наемники российского ЧВК малыми группами продвигались к городской застройке. По накопившейся на одном из дворов вражеской пехоте пограничники открыли огонь из минометов калибра 82-мм. В результате наши защитники "минуснули" группу захватчиков и заставили противника отступить", - говорится в сообщении.