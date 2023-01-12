Польша будет давить на другие страны ЕС для передачи Украине танков Leopard, - представитель правительства Мюллер

Польша будет оказывать давление на другие европейские страны касательно передачи Украине танков Leopard 2, поскольку поражение Украины также будет означать поражение Польши.

Об этом сообщил представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Польский чиновник отметил, что Польша объявила о передаче танков Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое".

"Если мы не защитим независимую Украину, то мы будем следующей мишенью. И об этом нужно откровенно говорить: если проиграет Украина, то проиграет и Польша, Польша будет следующей целью военных действий России, или Литва, Эстония или Латвия, ведь мы находимся на ближайшей потенциальной линии фронта", - подчеркнул Мюллер.

По его словам, целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении.

"Такого типа политическое давление должно привести к тому, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям (предоставление оружия Украине. – Ред.)", – добавил Мюллер.

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