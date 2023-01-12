Польша будет давить на другие страны ЕС для передачи Украине танков Leopard, - представитель правительства Мюллер
Об этом сообщил представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Польский чиновник отметил, что Польша объявила о передаче танков Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое".
"Если мы не защитим независимую Украину, то мы будем следующей мишенью. И об этом нужно откровенно говорить: если проиграет Украина, то проиграет и Польша, Польша будет следующей целью военных действий России, или Литва, Эстония или Латвия, ведь мы находимся на ближайшей потенциальной линии фронта", - подчеркнул Мюллер.
По его словам, целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении.
"Такого типа политическое давление должно привести к тому, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям (предоставление оружия Украине. – Ред.)", – добавил Мюллер.