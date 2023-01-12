Новости • Помощь Украине, Война

Польша будет давить на другие страны ЕС для передачи Украине танков Leopard, - представитель правительства Мюллер

4 65615
Польша будет давить на другие страны ЕС для передачи Украине танков Leopard, - представитель правительства Мюллер
Польша будет оказывать давление на другие европейские страны касательно передачи Украине танков Leopard 2, поскольку поражение Украины также будет означать поражение Польши.

Об этом сообщил представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Польский чиновник отметил, что Польша объявила о передаче танков Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое".

"Если мы не защитим независимую Украину, то мы будем следующей мишенью. И об этом нужно откровенно говорить: если проиграет Украина, то проиграет и Польша, Польша будет следующей целью военных действий России, или Литва, Эстония или Латвия, ведь мы находимся на ближайшей потенциальной линии фронта", - подчеркнул Мюллер.

По его словам, целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении.

"Такого типа политическое давление должно привести к тому, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям (предоставление оружия Украине. – Ред.)", – добавил Мюллер.

Также читайте: Кличко и мэр Варшавы Тшасковский подписали соглашение о передаче Киеву 60 вагонов метро

Топ комментарии

  • Ksar Izmenchivyi
    Польща вірно каже,як і балтійські країни.впаде Україна, знищать і їх.бо вже бачимо що НАТО тупо немає чим воювати.а от шольц цим не переймається.дивина та й годі.чи враховуючи що частина країн НАТО буде окупована рф то йому нормально?німці кажуть невдоволені що Польща наплює на договори та передасть німецьку техніку в україну.так правильно зробить.Польща передала нам свої танки рядянського типу а отримала по договору з Германією танків -0.тобто шольц плює на договори,а Польщі вже надійніше в Південній Кореї замовити бронетехніку , аніж в сусідів, бо ті ссикують та барижать з рф.меркель он досі не в тюрмі
  • freedom of speech
    Если наши власти не хотят возрождать украинское танкостроение на территории Украины, то почему бы не создать совместный польско-украинский танкостроительный завод на территории Польши?
    Может это будет более продуктивно и целесообразно, чем выпрашивать НАТОвские танки? Причем первое совершенно не отменяет второго.
  • Марта Шепель fda0629b
    Німці однозначно в категорично проти. Чи дасть щось цей тиск і робота дипломатів невідомо. Отже позбавляємось завищених очікувань...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости