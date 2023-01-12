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Нигерия предложила Украине создать логистический хаб для постоянных поставок зерна и продуктов питания

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Нигерия предложила Украине создать логистический хаб для постоянных поставок зерна и продуктов питания
Нигерия вслед за Сенегалом предложила Украине создать логистический хаб для постоянных поставок зерна и продуктов питания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский по результатам встречи с министром иностранных дел Нигерии Джеффри Оньеамамом и министром сельского хозяйства и развития села Мохаммадом Махмудом Абубакаром.

Встреча прошла в рамках визита делегации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в страны Африки.

Стороны обсудили возможности сотрудничества и расширения торговых отношений между странами, в частности создание логистического хаба для постоянных поставок зерна и продуктов питания.

"Украина заинтересована в создании такого логистического проекта и готова рассматривать детали", – подчеркнул Сольский.

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Топ комментарии

  • НБ
    З Нігерією тільки бартер на нафтопродукти.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Мы им зерно, а с Нигерии письма счастья от нигерийских принцов.
  • 5 копійок
    Харч наш, а хаб їхній? Які хитрожопі.
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