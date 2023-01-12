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Немецкие "Леопарды" на "стороне добра" могут уравновесить исторические весы справедливости, пошатнувшие зло танков "Вермахта" в 40-х годах, - Данилов

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Немецкие "Леопарды" на "стороне добра" могут уравновесить исторические весы справедливости, пошатнувшие зло танков "Вермахта" в 40-х годах, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов ожидает "мудрого решения" Германии относительно поставки Украине танков Leopard.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Германские "Леопарды" в украинских степях в 2023 году на "стороне добра" имеют шанс уравновесить исторические весы справедливости, пошатнувшие зло танков "Вермахта" в 40-х годах. Верим в мудрое решение наших союзников и партнеров", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нас ждет новость не только о поставке танков, а еще много интересного после встречи в формате "Рамштайн", - Данилов

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Топ комментарии

  • Garry Dron
    Німецькі "Леопарди" на "боці добра" можуть урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків "Вермахту" в 40-х роках, - Данілов Джерело: https://censor.net/ua/n3392867

    ХТО ЙОГО ЗА ЯЗИКА ТЯГНЕ ....
    Запороти хоче передачу танків чи як. Для німців більшої образи немає чим звинувачувати їх у діях Третього Рейху.
  • Rommel Mit der Trommel
    Привіт з Німеччини!
    Якщо ви думаєте, що дипломатія провини допоможе вам швидше отримати танки, ви помиляєтеся.
    Вона лише зменшить підтримку німецького населення, як це зробив Мельник.
    Слава Україні!
  • Олександр Дніпро
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