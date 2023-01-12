Немецкие "Леопарды" на "стороне добра" могут уравновесить исторические весы справедливости, пошатнувшие зло танков "Вермахта" в 40-х годах, - Данилов
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Секретарь СНБО Алексей Данилов ожидает "мудрого решения" Германии относительно поставки Украине танков Leopard.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Германские "Леопарды" в украинских степях в 2023 году на "стороне добра" имеют шанс уравновесить исторические весы справедливости, пошатнувшие зло танков "Вермахта" в 40-х годах. Верим в мудрое решение наших союзников и партнеров", - подчеркнул он.