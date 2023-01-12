Зеленский обсудил с президентом Кипра Анастасиадисом ужесточение санкций против России

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом вызовы безопасности и поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность поддерживать санкции против России.