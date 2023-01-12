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Зеленский обсудил с президентом Кипра Анастасиадисом ужесточение санкций против России

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Зеленский обсудил с президентом Кипра Анастасиадисом ужесточение санкций против России
Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом вызовы безопасности и поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность поддерживать санкции против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter президента Украины.

"С Президентом Кипра Никосом Анастасиадисом обсудил текущие вызовы безопасности. Поблагодарил за гуманитарную помощь для Украины и готовность поддерживать усиление санкционного давления на страну-агрессора", - написал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    дерьмак абідється не па децкі!
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    А допомогти Абрамовичу сховати свої активи не просив?
  • Senator 0eaca536
    Через банки на Кипре отмывают бабло не только слуги 95 квартиры в малосемейке...🤣
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