Генштаб ВСУ о кадровых перестановках в командовании армии РФ: "Не все получается так, как они желают"

Последние кадровые изменения в руководстве русской армии свидетельствуют о том, что они нуждаются в сочетании системы управления и системы руководства войсками.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"С первых дней войны мы отслеживаем, что периодически в руководстве ВС страны-агрессора происходят кадровые изменения. Если бы все было хорошо у них, кадровые изменения с такой частотой не проходили бы. Последние кадровые изменения, прежде всего, свидетельствуют о том, что существует необходимость в их рядах относительно сочетания системы управления и системы руководства войсками. Не все выходит у них так, как они хотят. А как оно будет дальше, мы посмотрим", – сказал он.

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