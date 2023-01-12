Более 300 объектов противника поразили ВСУ за неделю, - Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной, и только мужество и отвага позволяют украинским защитникам удерживать позиции.

Об этом на брифинге представителей Сил обороны и безопасности Украины в Military Media Center сообщил заместитель руководителя Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"С 5 января подразделениями артиллерии было нанесено поражение более чем 300 объектам противника. Средствами высокоточного оружия ракетных войск в течение отчетного периода были поражены 54 объекта противника, силами и средствами авиации и зенитно-ракетных войск, Воздушных сил и противовоздушной обороны уничтожена 21 воздушная цель", - сообщил Громов.

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