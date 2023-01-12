Белогоровка и Попасная больше не существуют как населенные пункты, там полностью разбита инфраструктура, - Гайдай
Об этом сообщил во время брифинга начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
Территорию Луганской области можно условно разделить на три части. Одна была оккупирована в 2014 году. Вторая без мощных боев была оккупирована после 24 февраля. И есть часть, если условно провести линию: Кременная, Рубежное, Золотое, Горное, Лисичанск и Попасная. 4,5 месяца проходила активная фаза боевых действий, некоторые населенные пункты, как Белогоровка и город Попасная, вообще перестали существовать.В результате постоянных боевых действий и обстрелов у нас были тысячи разномасштабных прилетов, от минометов до мощных авиабомб, там разбита вся критическая инфраструктура, разрушена структура водоснабжения, уничтожены электрические подстанции", – рассказал Гайдай.