59% украинцев назвали Зеленского политиком года, а 10% – Залужного, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Большинство респондентов считают президента Владимира Зеленского политиком 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

"Отвечая на вопрос "Какого украинского политического деятеля Вы бы назвали Политиком 2022 года?", 59% опрошенных назвали Владимира Зеленского. После избрания на пост Президента в 2019 году В. Зеленский ежегодно возглавлял рейтинги в номинации "Политик года": в 2019 г. его назвали в таком качестве 46% опрошенных граждан Украины, в 2020-м - 15%, в 2021-м - 17%", - говорится в сообщении.

На втором месте по частоте называния – Валерий Залужный (10%). По 2% опрошенных назвали Алексея Арестовича, Петра Порошенко и Дмитрия Кулебу, по 1% – Михаила Подоляка и Сергея Притулу.

В то же время политиком года президента Зеленского считают в большинстве регионов.

"66,5% на Юге, 61% - в Центральном регионе, 57% - на Западе и 55% - на Востоке страны. Чаще его называют женщины (62%), чем мужчины (55%). Представители младших возрастов чаще, чем люди среднего и старшего возраста: 68% среди тех, кому меньше 30 лет, 63% среди тех, кому от 30 до 39 лет, и от 54% до 56% в средних и старших возрастных группах.

Среди тех, кто дома говорит преимущественно на украинском языке, В. Зеленского политиком года назвали 60%, среди тех, кто преимущественно говорит на русском — 55%. Чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они называют В.Зеленского - от 54% среди тех, кто отвечает, что его семья "едва сводит концы с концами", до 63% среди тех, кто отвечает, что "живет обеспечено", – добавили социологи.

Смотрите: Всё будет Украина! Новогодние ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"









