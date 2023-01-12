Германия должна разрешить поставку Украине Leopard по другим странам, - министр экономики Хабек
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Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался за то, чтобы не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard из-за отрицания Германии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствованием принятию решения другими", - сказал он.
"И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", - добавил Хабек.