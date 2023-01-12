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Германия должна разрешить поставку Украине Leopard по другим странам, - министр экономики Хабек

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Германия должна разрешить поставку Украине Leopard по другим странам, - министр экономики Хабек
Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался за то, чтобы не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard из-за отрицания Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствованием принятию решения другими", - сказал он.

"И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", - добавил Хабек.

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Топ комментарии

  • Вадим Думи
    ***** вже всі німецькі міністрерства верещать щоб Шольц дав дозвіл, що це за муть???
  • Elvis2
    Леопарди є в 10 країнах Європи. Кожна якщо дасть по 30-40 і замінить на інші більш нові моделі, то це буде геть не погано. В Фінляндії їх близько 240, да і Польща має за 200 і ці 14 тільки початок, тим більше прийдуть до них на заміщення корейські. То ті 300, що просить Залужний може і отримаємо, не рахуючи Челенджерів і Абрамсів і тут цей міністр в тему.
  • Ruslan Mech
    Я вот поражаюсь этому европейскому дебилизму. Если Германия не разрешит, то Польша не имеет права поставить свои танки Украине. А если вдруг на Польшу кто-то нападет? Вдруг Германия не разрешит использовать свои танки)). Не удивительно что в Германии местных баб насилуют приезжие иммигранты, а местные мужики защищают этих насильников. Когда-то это была великая страна, а сейчас страна барыг и **********. И мы туда стремимся.
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