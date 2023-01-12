Информация о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в санкционные пакеты ЕС не соответствует действительности, - спикер МИД Николенко

Сообщение некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние санкционные пакеты ЕС не соответствует действительности.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Напомню, что за поддержку агрессии Российской Федерации против Украины на Беларусь сейчас наложен ряд персональных (режим Лукашенко, военное командование, пропагандисты, 25 государственных органов и компаний белорусского ЧВК, в том числе министерство обороны и комитет государственной безопасности, а также восемь белорусских компаний) и секторальных санкций (центральный банк и четыре других белорусских банка, запрет на поставку товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений, а также запрет деятельности грузовых операторов)", - написал Николенко в фейсбуке.

МИД также известено об обсуждении между государствами-членами ЕС вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ.

"В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет. Украина и партнеры сейчас активно работают по максимально содержательному наполнению десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело", - отметил спикер.

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