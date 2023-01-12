Съезд судей разблокировал работу ВСП, но к большинству избранных членов есть немало серьезных вопросов, - Шабунин

Сегодня съезд судей разблокировал работу Высшего совета правосудия.

Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Съезд судей разблокировал работу ВСП. И это единственный позитив от работы этого сборища. Этот позитив омрачает то, КОГО оторванные от реальности судьи избрали членами ВСП. Ключевой судебный орган страны, который назначает/наказывает/освобождает судей", - подчеркнул он.

В то же время, добавил Шабунин, из восьми избранных членов ВСП к семи есть немало серьезных вопросов.

"Как вы думаете, будут ли наказывать Бурлаков и Бокова судей, которые посещали Россию или оккупированный Крым? Если сами это делали и не видели в этом ничего плохого.

Будут ли судить за принятие решений не на рабочем месте или скрытие фактов нарушения ПДД госпожу Бондаренко, если сама так поступала?

Будут ли судить госпожу Котелевец, которую еще в 2012 году должны были уволить за то, что при рассмотрении дела о ДТП не учла результаты судэкспертизы, а затем уменьшила компенсации потерпевшему?

Будут ли судить за ложь в декларациях госпожи Попиковой, которая сама на протяжении нескольких лет не указывала ни одной недвижимости?

Будет ли вопрос к имущественным муткам судьей господин Сасевич, который рассказывал, что жена приобрела Пассат за $35 тысяч, перед тем получила подарок/выигрыш на примерно такую же сумму?

Будет ли господин Усик, приватизировавший служебную квартиру в Киеве площадью 89 квадратов (перед тем, чтобы создать видимость потребности в таком жилье, переписал на своих сыновей собственные две квартиры), будет обращать на подобные действия других судей?

Конечно, нет. Все они будут покрывать судей, которые совершают те же действия. Имеют связи с РФ, врут в декларациях, принимают решение не на рабочем месте, рассказывают сказочки о миллионных выигрышах и подарках", - пояснил глава ЦПК.

По словам Шабунина, "московский патриархат в мантиях" избирается на ключевые должности тогда, когда Украина ведет изнурительную войну за свободу и независимость.

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