Канал "Рада" выделил 120 млн грн фирме, связанной с заместителем главы ОП Тимошенко, - СМИ

Парламентский телеканал "Рада" заключил соглашение на производство программ для телемарафона на 120 млн гривен с компанией "Кинокит", которую связывают с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко. По документам, "Кинокит" выиграла художественные конкурсы по производству программ, однако пока неизвестно, участвовали ли в конкурсе другие претенденты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Как отмечает издание "Наши деньги", данные системы "Прозорро" свидетельствуют, что 29 декабря канал "Рада" заказал у компании "Кинокит" услуги по производству телепрограмм для обеспечения круглосуточного информационного марафона "Единые новости" на 2023 год.

Документы с сайта Верховной Рады, Управлению делами которой подчиняется телеканал, свидетельствуют, что компания "Кинокит" выиграла художественные конкурсы по производству программ, однако в документах не указано, были ли у компании на конкурсе соперники.

Источники "Детектора медиа" в телеканале "Рада" сообщили, что в конкурсах принимали участие несколько участников, однако публикация о них не предусмотрена действующим законодательством. "ДМ" направил на телеканал запрос о деталях проведенных конкурсов, однако пока не получил ответа.

Заказанные услуги включают в себя разработку творческой концепции и частичный технологический цикл производства. Речь идет о программах под рабочими названиями "Новости", "Специальные репортажи", "Репортажи сети корпунктов", "Лайв", "Выездные студии", "Разговорные студии" и "Документальные проекты".

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Объем заказа стоимостью 120 млн гривен составляет 75 тысяч минут (1 250 часов) – так что каждая минута продукта стоит 1 599 грн. "Наши деньги" отмечают, что это в полтора раза дороже, чем в декабре, заплатили компании "1+1 продакшн" из группы Игоря Коломойского и ООО "СЛМ новости" Виктора Пинчука за контент для другого государственного телеканала FreeДом – по 1 100 гривен в минуту .

Отметим, что парламентский телеканал "Рада" объявил новый конкурс на производство телевизионных программ для марафона "Единые новости" в декабре.

Компания "Кинокит" производит контент для телеканала "Рада" с конца 2021 года. В частности, в ноябре-декабре прошлого года Государственный Центр защиты информационного пространства Украины при Министерстве культуры и информполитики выделил на производство телевизионных программ в рамках телемарафона "Единые новости" 83 млн. грн. Крупнейшие подряды от госпредприятия тогда получило ООО "Кинокит" – компании отписали 24,4 млн грн на видео по теме "День защитников и защитниц Украины" и циклы программ о войне с Россией.

Как выяснили журналисты Bihus.info, компания "Кинокит" связана с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко. Совладельцами компании "Кинокит" является бывший генпродюсер "1+1" Владимир Оселедчик и актриса из Одессы Юлия Дроздова. Оба связаны с Украинской киношколой, которую основала жена Кирилла Тимошенко - Алена Тимошенко (Селедка является лектором, а Дроздова там училась).

Директором компании "Кинокит" является Сергей Самойленко, работавший (или бывавший по делам) в России, а со второй половины 2019 года был работником канала Виктора Медведчука "112 Украина". Кроме того, на "Раду" перешли ряд работников из каналов Медведчука, в частности Владислав Матяш. В 2019 он руководил информагентством "112" и работал на канале Медведчука до введения санкций СНБО. В то же время Матяш принимал участие в проектах компании Кирилла Тимошенко GoodMedia. Сейчас у Матяша должность "медиаэксперта канала "Рада"", а недавно получил от президента орден "За заслуги ІІІ степени".