ГБР провело обыски у предателя из команды Сальдо, который, убегая, забыл "подарок" от Путина.

Сотрудники ГБР во взаимодействии с прокуратурой провели обыск у псевдочиновника оккупационной мэрии Херсона, подозреваемого в работе на врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Государственное бюро расследований.

Как отмечается, в этот раз очередь дошла до фейкового "первого заместителя мэра Херсона".

В ходе обысков были найдены оставленные документы, которые могут стать доказательной базой для следствия.

Показательной находкой и очередным доказательством для следствия стали, якобы, золотые наградные часы от президента РФ, которыми коллаборант хвастался в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от Путина за теплую встречу "новой власти".

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В ведомстве отмечают, что когда Вооруженные силы Украины стали освобождать Херсон, фигурант бросился наутек вместе со своими кураторами так, что бросил и часы, и все остальное имущество.

Наверное, большим разочарованием для коллаборанта станет то, что найденные часы оказались обычной подделкой в худшем исполнении "русской глубинки".

Решается вопрос о заочном сообщении фигуранту о подозрении.