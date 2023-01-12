Продолжается ДНК-экспертиза 54 тел погибших героев из Оленовки, - Минреинтеграции
Об этом сообщает в Telegram-канале Министерство реинтеграции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Идентификация тел погибших украинских воинов – один из вопросов, который обсуждался на заседании Координационного штаба по обращению с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи волнует, как быстро завершится процесс идентификации.
"В настоящее время все еще продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени", - говорится в сообщении.
Как отметил представитель Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин, вернув тела погибших героев, их передают на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Оленовке".