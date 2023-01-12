Продолжается ДНК-экспертиза 54 тел погибших героев из Оленовки, - Минреинтеграции

Идет ДНК-экспертиза 54 тел погибших украинских защитников, которых россияне вернули из колонии в Оленовке Донецкой области.

Об этом сообщает в Telegram-канале Министерство реинтеграции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Идентификация тел погибших украинских воинов – один из вопросов, который обсуждался на заседании Координационного штаба по обращению с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи волнует, как быстро завершится процесс идентификации.

"В настоящее время все еще продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени", - говорится в сообщении.

Как отметил представитель Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин, вернув тела погибших героев, их передают на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Оленовке".

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