Российские ДРГ время от времени переправляются на правый берег Херсонщины, - заместитель мэра Херсона

Оккупанты переправляются на лодках на правый берег Херсонщины. Часть вражеских ДРГ была уничтожена.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Херсона Роман Головня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"Как сами наши военные говорят, они не могут понять некоторых действий оккупантов, потому что время от времени ДРГ РФ переправляются на правый берег. Несколько таких ДРГ уже были ликвидированы", - рассказал он.

По словам заместителя мэра, местные жители также сообщают о движении по Днепру различных военных формирований оккупантов на лодках. Некоторые суда были расстреляны на русле реки.

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