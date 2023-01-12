Национальная полиция обнаружила 49 застенков на деоккупированных территориях, из них 25 - в Харьковской области

На деоккупированных территориях Украины обнаружили 49 застенков, где оккупанты совершали зверства над людьми. Также следователи идентифицировали 17 палачей.

Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день количество указанных мест, обнаруженных на территории деоккупированных районов, увеличилось до 49, из них более половины, а именно 25 — на Харьковщине", - подчеркнул Сергеев.

Он отметил, что работа полиции не ограничивается документированием, но также направлена на привлечение к уголовной ответственности лиц, организовывавших такие места и непосредственно причастных к пыткам.

"Всего полицейские идентифицировали 17 палачей, входивших в две террористические организации МГБ так называемой ДНР и Калиновской исправительной колонии № 27. Все они — представители местного криминалитета или бывшие работники правоохранительных органов. Фигуранты похищали и истязали украинцев, которые не признавали так называемой ДНР, чтобы заставить признаться в шпионаже и других надуманных "преступлениях". Узникам угрожали пытками и убийством детей и жен. Если угрозы не помогали, боевики имитировали расстрел арестованных и даже захоронения живьем", - добавил представитель Нацполиции.

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