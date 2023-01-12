В фильмах ужасов нет того, что творят оккупанты в застенках на Луганщине, - Гайдай

Информация об устроенных российскими военными застенках на территории Луганщины уже подтверждается теми, кто прошел через них.

Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается застенков, то, к сожалению, есть у нас информация о существовании таких в Луганской области. Люди, которые туда попадали, говорят, что даже в ужастиках не видели такого, что палачи делают с мужчинами и даже с женщинами. Первая информация о застенках у нас была еще из Рубежного. Тогда как раз проходила активная фаза боевых действий. Теперь уже есть такая информация из Старобельского района", - сказал Гайдай.

Он предостерег от отождествления застенков и фильтрационных лагерей.

"Фильтрационные лагеря находятся как раз на границе с российской федерацией. Хотя это удивительно: если они признали "лнр" российской территорией, то какие могут быть границы? Там тщательно проверяют связи, информацию в гаджетах. Занимаются этим специально подготовленные люди, возможно, из ФСБ", - рассказал глава Луганской области.

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