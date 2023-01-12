В фильмах ужасов нет того, что творят оккупанты в застенках на Луганщине, - Гайдай
Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается застенков, то, к сожалению, есть у нас информация о существовании таких в Луганской области. Люди, которые туда попадали, говорят, что даже в ужастиках не видели такого, что палачи делают с мужчинами и даже с женщинами. Первая информация о застенках у нас была еще из Рубежного. Тогда как раз проходила активная фаза боевых действий. Теперь уже есть такая информация из Старобельского района", - сказал Гайдай.
Он предостерег от отождествления застенков и фильтрационных лагерей.
"Фильтрационные лагеря находятся как раз на границе с российской федерацией. Хотя это удивительно: если они признали "лнр" российской территорией, то какие могут быть границы? Там тщательно проверяют связи, информацию в гаджетах. Занимаются этим специально подготовленные люди, возможно, из ФСБ", - рассказал глава Луганской области.