Еврокомиссия поддерживает идею Эстонии по изъятию российских активов

Еврокомиссия поддерживает планы Эстонии, первой из европейских стран начавшей подготовку к конфискации арестованных российских активов.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия не против, чтобы Эстония начала процедуру конфискации российских активов, не дожидаясь других стран Европейского союза.

"Введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций ускорит процесс изъятия активов РФ, которые в дальнейшем будут направлены на восстановление Украины. Конечно, будет хорошо, если государства-члены ЕС будут делать шаги в этом направлении", – отметил он.

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Напомним, 2 декабря ЕК выдвинула предложение совершить обход санкций уголовным преступлением на всей территории Европейского союза.

По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов – $300 млрд из $640 млрд. В Минюсте говорят, что у Украины есть "устное согласие" Запада на передачу ей этих $300 млрд.

Европейский Союз изучает возможность использования части замороженных активов для восстановления Украины.