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Зеленский провел заседание Ставки: Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре

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Зеленский провел заседание Ставки: Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре. Отмечаю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Напоследок говорилось об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров", - говорится в сообщении.

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