Нардепы запрещенной ОПЗЖ Столар и Абрамович вернулись в Украину, - журналист Ткач

Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, с самого начала полномасштабного вторжения России проживавшие на Лазурном побережье, вернулись в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Михаила Ткача.

"Источники в политических кругах сообщают, что в Киев срочно прибыли "с ответным визитом" народные депутаты от ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, которые с начала полномасштабного вторжения России проживали на Лазурном побережье. Даже планируют посетить заседание парламента (надеюсь не в шортах). Также источники сообщают, что с высокой вероятностью завтра они останутся без депутатских мандатов", – сообщил журналист.

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Также источники УП предоставили фотографию, свидетельствующую, что Абрамович присутствовал на заседании Верховной Рады 12 января.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на ближайшем заседании ВР лишат мандатов 4 депутатов от запрещенных партий.

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