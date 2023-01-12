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Нардепы запрещенной ОПЗЖ Столар и Абрамович вернулись в Украину, - журналист Ткач

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Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, с самого начала полномасштабного вторжения России проживавшие на Лазурном побережье, вернулись в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Михаила Ткача.

"Источники в политических кругах сообщают, что в Киев срочно прибыли "с ответным визитом" народные депутаты от ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, которые с начала полномасштабного вторжения России проживали на Лазурном побережье. Даже планируют посетить заседание парламента (надеюсь не в шортах). Также источники сообщают, что с высокой вероятностью завтра они останутся без депутатских мандатов", – сообщил журналист.

Нардепы запрещенной ОПЗЖ Столар и Абрамович вернулись в Украину, - журналист Ткач 01

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Также источники УП предоставили фотографию, свидетельствующую, что Абрамович присутствовал на заседании Верховной Рады 12 января.

Нардепы запрещенной ОПЗЖ Столар и Абрамович вернулись в Украину, - журналист Ткач 02

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на ближайшем заседании ВР лишат мандатов 4 депутатов от запрещенных партий.

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Iryna Gerashchenko



    Проти депутата

    @Euro_Solidarity
    Олександра Погребиського й досі не закрито кримінальну справу. Його звинувачують в нападі на депутата ОПЗЖ Волошина.
    Волошин з перших днів війни десь за кордоном. Погребиський - під Бахмутом.


  • A San
    повернулись рейдери-забудовники. Вже будуть ділить бабло на відбудову. Як же це все мєрзко.
  • Прощай немытая раССея
    Их голоса нужны СН...
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