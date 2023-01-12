Ошибки в тестах для кандидатов на директора НАБУ не повлияли на результат, - комиссия по проведению конкурса

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины признала, что в вопросах тестирования на знание кандидатами законодательства были ошибки, но не считает их количество существенным.

Об этом говорится в публикации на фейсбук-странице органа, передает Цензор.НЕТ.

"Перечень вопросов тестирования был утвержден и обнародован за 2 недели до проведения тестирования, то есть на неделю раньше, чем этого требовали правила проведения конкурса. Все кандидаты имели возможность ознакомиться с вопросами заблаговременно.

Кандидаты, участвующие в конкурсе, или другие лица, следящие за проведением конкурса, имели возможность обратить внимание комиссии на некорректные или дискуссионные вопросы теста для ответного реагирования. Таких обращений комиссия не получила. Первая жалоба поступила (через) 9 минут после того, как первая группа кандидатов должна была начать тестирование", – объясняют в комиссии.

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После прохождения тестирования все кандидаты могли посмотреть перечень вопросов, какие у них были, какие ответы они предоставили и засчитала ли система этот ответ как правильный или нет.

"На заседании комиссии, состоявшемся 30 декабря 2022 года, был установлен трехдневный срок для подачи запросов или жалоб кандидатами о результатах тестирования на знание законодательства.

7 кандидатов обратились с жалобами или запросами. Все жалобы/запросы были переведены на английский язык и направлены членам конкурсной комиссии. Рабочая группа комиссии предоставила всю исходящую информацию для членов конкурсной комиссии для надлежащей оценки жалоб/запросов и принятия соответствующих решений.

В результате рассмотрения жалоб было добавлено 2 балла одному кандидату и один балл другому кандидату. В остальных случаях – отсутствуют основания для изменения количества баллов. Важно, что эти изменения не повлияли на список из 50 кандидатов, которые допускаются на следующий этап конкурса - тестирование общих способностей.

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Кроме того, по результатам рассмотрения жалоб было установлено наличие ошибок в 4 вопросах из 2679 тестирования, что составляет 0,15%.

Конкурс является многоуровневым, сложным для всех участников и проходит во время войны. Комиссия работает оперативно и открыто, чтобы обеспечить рассмотрение всех запросов, действовать в соответствии с правилами проведения конкурса и быть прозрачной в своей работе.

Все кандидаты, подавшие жалобы или запросы, получают персональный письменный ответ комиссии на электронную почту", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 и 30 декабря 2022 г. состоялось анонимное тестирование на знание законодательства кандидатов на должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Бывший руководитель управления по спецрасследованиям и делам Майдана, военный, кандидат на директора НАБУ Сергей Горбатюк подал три жалобы в комиссию по избранию директора НАБУ из-за ошибок в тестах.