Парламент изменил порядок прохождения военной службы иностранцами

Сегодня, 12 января, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект 8098, предусматривающий изменения в порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами в Вооруженных силах Украины и других созданных в соответствии с законами военных формированиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Закон направлен на обеспечение правовой определенности относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства у всех без исключения образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях. С этой целью предлагается внести соответствующие изменения в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", "Об иммиграции", "О воинской обязанности и военной службе", "О Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

По словам народного депутата от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, в предыдущих редакциях законопроекта указывались только те подразделения, которые подчиняются ВСУ, но не были включены образовавшиеся при Нацгвардии Украины подразделения: к таким относится, например, полк "Азов".

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"В связи с этим военнослужащие-иностранцы, проходящие службу, в частности, в полку "Азов", не могли легально находиться на территории Украины и в будущем не могли получить украинское гражданство. Теперь эти ошибки исправлены", - подчеркнул нардеп.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, военные, проходящие службу в подразделениях, образовавшихся при Нацгвардии Украины, теперь должны подпадать под квоту иммиграции, установленную Кабинетом министров Украины.