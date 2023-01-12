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Оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Соледара и окружить Бахмут, - Маляр

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Оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Соледара и окружить Бахмут, - Маляр
Российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Соледара и окружить Бахмут, используя для этого отряды вагнеровцев и регулярных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага – прорвать оборону наших войск и захватить город. Продолжаются также попытки окружить Бахмут. Для этого враг использует отряды вагнеровцев и регулярных войск", - написала она.

Маляр подчеркнула, что украинские военные мужественно удерживают позиции и наносят врагу многочисленные потери.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ВІРЮ В ЗСУ...ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ....УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
  • stels400
    Ситуація наступна.Зараз пре в русні все що в них є тої хвилі що вони мобілізували.Все лайно по ланках військ.Їм важливо до кінця січня встигнути захопити Соледар.Втрати там просто все що в них є.Там лягають всі їх орки.Так от важливо з однієї причини наступна хвиля мобілізованих на підході.Ця що була фактично розгромлена, частина що зосталася вся кидається на прорив, щоб прорвати нашу оборону.Вони всі подохнуть ,але саме нова хвиля розрахунок що підтримує ту хвилю гівна що вони кинули.Саме тому так вони пруть не дивлячись на втрати.Є час який вони можуть щось зробити.Якщо не встигнуть всіх орків завалять і не зможе нова хвиля підтримати наступ.
    Тому нам потрібно втримати Соледар і Бахмут всю цю ділянку фронту.Хлопцям направити максимальну підтримку.І спрямувати як арту, так і все що ми можемо.Ми не можемо дати їм зайняти цю ділянку.Якщо ми витримаємо ми поховаємо залишки всього їх реально боєздатного мобілізаційного ресурсу цієї хвилі.Бо наступна хвиля вже буде не лайно там реально вже підуть все гівно яке можливе яке стане добривом сходу.Зараз саме йде переломний момент війни.Втримаємо тоді зможемо лупити і гнати їх.
  • Vitaly Korshik
    Краще хай скаже пані Малярде - речник МО - де зимова форма і взуття для ЗСУ? - , ви забеспечте ЗСУ всім необхідним , а ЗСУ самі за себе все скажуть, - чи-що влада думає що в окопах при мінус 18 градусів - це одне і теж що в теплих кабінетах?
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