Оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Соледара и окружить Бахмут, - Маляр
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Российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Соледара и окружить Бахмут, используя для этого отряды вагнеровцев и регулярных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Противник продолжает наступление в районе Соледара. Цель врага – прорвать оборону наших войск и захватить город. Продолжаются также попытки окружить Бахмут. Для этого враг использует отряды вагнеровцев и регулярных войск", - написала она.
Маляр подчеркнула, что украинские военные мужественно удерживают позиции и наносят врагу многочисленные потери.