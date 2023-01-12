В Луганской области в районе Стельмаховки и Кременной армия РФ продолжает контрнаступательные действия, - Череватый

В Луганской области в районе Стельмаховки и Кременной армия РФ продолжает вести контрнаступательные действия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире телемарафона Суспільного представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"У Кременной много дней подряд пытаются проводить контрнаступательные действия. В частности, в эти сутки в районе Стельмаховки и Кременной. Однако в очередной раз они потерпели неудачу, потеряв при этом 69 убитыми и 92 раненых, двое попали в плен. Были попытки и предыдущие в районе Площанки, Краснопоповки, они пытались контратаковать", - отмечает спикер.

Череватый отметил, что все эти штурмы заканчивались неудачей для российских оккупантов.

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