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"Злые птицы", отправленные на передовую волонтерами "Украинской команды", уничтожают российскую технику. ВИДЕО

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Дроны-камикадзе – "злые птицы", на которые собирали средства украинцы, уже работают на передовой и помогают нашим бойцам уничтожать врагов и их технику.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба "Украинская команда", передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря вашим донатам мы смогли собрать более 2 миллионов гривен и заказать у отечественных производителей 14 коптеров, которые необходимы для выполнения задач Центром специальных операций. В канун Нового года дроны-камикадзе отправились из Винницы на передовую, на одно из самых горячих направлений, и уже успешно жгут технику россиян", - говорится в сообщении.

Военные записали видео, как дроны-камикадзе уничтожают врагов и их технику.


"С помощью этих коптеров мы будем выполнять боевые задачи, защищать нашу Украину и вернемся домой живыми и невредимыми", – говорят бойцы Центра специальных операций.

Как сообщалось, волонтерский штаб "Украинская команда" в декабре объявил сбор "На злых птиц" - отечественные дроны-камикадзе, которые помогают украинским бойцам уничтожать технику оккупантов.

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Топ комментарии

  • Krotow
    Вижу, парни умудрились превратить моё хобби в уничтожениу нечисти Респект и удачи им.
  • vidasik
    Vot takoj zdelal litovec ,govorit 2.5 kilograma ves nesiot.Tank podbjiot,rostojanije 50-10km,Samodelnoje teper pojedit ucit vasix kak eto zdelat.On ne raz bil Ukraine,obucal vasix vojenix.Samoje interesnoje cena takogo budet 2000 evro.On neprodast tolko naucit,kak zdelat i polzyvat
  • Алекс Скела
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