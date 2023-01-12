Финляндия присоединится к передаче Украине танков Leopard, если будет создан европейский проект помощи, - Ниинисте

Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

"Танки Leopard могут быть переданы Украине при определенных условиях. Если будет создан совместный европейский проект помощи Украине, потребуется также участие Финляндии", - сказал он.

По словам Ниинисте, Финляндия может передать Украине лишь небольшое количество танков, поскольку сама имеет общую границу с Россией и пока еще не является членом НАТО.

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Напомним, 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.