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МАГАТЭ намерено разместить своих инспекторов на всех украинских АЭС, - СМИ

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МАГАТЭ намерено разместить своих инспекторов на всех украинских АЭС, - СМИ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей на Ривненской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС.

Отмечается, что эксперты будут вести мониторинг режима безопасности в условиях войны и ударов по энергосистеме Украины, непосредственно влияющих на работу атомных электростанций.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибудет с визитом в Украину. После этого планирует посетить Россию.

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  • Pan Kotskyi
    Будуть слідкувати, щоб Україна не заникала ядерні відходи для "брудної" бомби. Чи нявність інспекторів вбереже АЕС від захоплень та обстрілів?
  • Andry Moon
    А на кацапських?
  • Алекс Скела
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