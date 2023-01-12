Российские военные захватывают пустые дома и используют украинскую символику в оккупации
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр.
Маляр отметила, что россияне продолжают принудительно выселять местных жителей из наиболее пригодных для проживания частных домов и размещают в них своих военных. В то же время подступы к домам минируют.
Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что в городе количество россиян, бурят, осетин, "кадыровцев" превысило количество местных жителей, вынужденных оставаться в оккупации.
"Россияне повесили на КАМАЗы украинский флаг и отправились севернее Мелитополя в сторону Васильевки", - заявил мэр города.
Также оккупанты селятся по соседству с гражданскими в жилье людей, выехавших из оккупации. Они переодеваются в гражданское и подслушивают разговоры на улицах, а также пересели с грузовиков на легковые автомобили с украинскими номерами.
Мэр пояснил, что все жители ждут возвращения украинского флага. Поэтому оккупанты провоцируют людей на эмоции, чтобы выявить и наказать патриотов Украины.