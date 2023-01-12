Российские военные захватывают пустые дома и используют украинскую символику в оккупации

Россияне и дальше мародерят и терроризируют мирных жителей на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр.

Маляр отметила, что россияне продолжают принудительно выселять местных жителей из наиболее пригодных для проживания частных домов и размещают в них своих военных. В то же время подступы к домам минируют.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что в городе количество россиян, бурят, осетин, "кадыровцев" превысило количество местных жителей, вынужденных оставаться в оккупации.

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"Россияне повесили на КАМАЗы украинский флаг и отправились севернее Мелитополя в сторону Васильевки", - заявил мэр города.

Также оккупанты селятся по соседству с гражданскими в жилье людей, выехавших из оккупации. Они переодеваются в гражданское и подслушивают разговоры на улицах, а также пересели с грузовиков на легковые автомобили с украинскими номерами.

Мэр пояснил, что все жители ждут возвращения украинского флага. Поэтому оккупанты провоцируют людей на эмоции, чтобы выявить и наказать патриотов Украины.

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