Правительство Германии не принимало решения о передаче Украине танков Leopard, - Ламбрехт

Передача Германией Украине боевых танков Leopard пока не стоит на повестке дня.

Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В рядах федерального правительства нет решения о передаче боевых танков. Такое решение не принято", - подчеркнула глава оборонного ведомства.

Ламбрехт напомнила о системах вооружений, которые Германия передает Украине, и недавнем решении о предоставлении Киеву боевых машин пехоты Marder. Министр не стала комментировать готовность Польши и Великобритании направить Киеву боевые танки.

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