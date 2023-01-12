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Правительство Германии не принимало решения о передаче Украине танков Leopard, - Ламбрехт

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Правительство Германии не принимало решения о передаче Украине танков Leopard, - Ламбрехт
Передача Германией Украине боевых танков Leopard пока не стоит на повестке дня.

Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В рядах федерального правительства нет решения о передаче боевых танков. Такое решение не принято", - подчеркнула глава оборонного ведомства.

Ламбрехт напомнила о системах вооружений, которые Германия передает Украине, и недавнем решении о предоставлении Киеву боевых машин пехоты Marder. Министр не стала комментировать готовность Польши и Великобритании направить Киеву боевые танки.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Чорт з вами, якщо самі не хочете давати, то хоча б дозвольте країнам, які готові передати.
  • Максим Колісник 3372e649
    Цікава для німців ситуація виходить. Вони явно не хочуть передавати танки. А без них Леопарди не передадуть. Вони можуть стати головною блокуючою силою допомоги Україні
  • Maryna Solska e862e0af
    а є і досі люди, що вірять ніби Німеччина тягне на собі цілу Європу вперед, а тепер виявляється що Німеччина це гальмо, закинули плуги і вичікують, чим справа закінчиться.
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