За 10 месяцев из российского плена удалось освободить 1696 украинцев, - Лубинец

С начала полномасштабного российского вторжения Украина вернула из плена 1696 украинцев.

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Я собственными глазами видел, в каком состоянии они возвращаются на Родину. Они потеряли вес, не получали должной медицинской помощи, подвергались жестокому обращению. Это свидетельствует о том, что Россия не соблюдает Женевские конвенции", - написал он.

Украина, по словам Лубинца, военнопленным предоставляет нормальные условия содержания, питание и медицинскую помощь.

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Учитывая такую ситуацию, Украина заинтересована в привлечении "авторитетных международных институтов к налаживанию посреднических функций для посещения мест незаконного содержания граждан Украины и осуществления беспристрастного и объективного мониторинга соблюдения их прав", подчеркнул омбудсмен.