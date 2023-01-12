За 10 месяцев из российского плена удалось освободить 1696 украинцев, - Лубинец
Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Я собственными глазами видел, в каком состоянии они возвращаются на Родину. Они потеряли вес, не получали должной медицинской помощи, подвергались жестокому обращению. Это свидетельствует о том, что Россия не соблюдает Женевские конвенции", - написал он.
Украина, по словам Лубинца, военнопленным предоставляет нормальные условия содержания, питание и медицинскую помощь.
Учитывая такую ситуацию, Украина заинтересована в привлечении "авторитетных международных институтов к налаживанию посреднических функций для посещения мест незаконного содержания граждан Украины и осуществления беспристрастного и объективного мониторинга соблюдения их прав", подчеркнул омбудсмен.