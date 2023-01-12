Лубинец о переговорах с Москальковой: Впервые российская сторона уехала с предложениями, которые мы обсуждали предварительно

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявляет, что на переговорах с его российской коллегой Татьяной Москальковой "прорыва нет", но работа началась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Впервые российская сторона уехала с предложениями, которые предварительно мы обсуждали. Прорыва нет, но по крайней мере началась техническая работа. Обмениваемся списками, информацией. Относительно пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, когда считавшиеся погибшими наши граждане и герои российская сторона подтвердила живыми - 23 наших парня. Это огромный позитив", – сказал он в эфире национального телемарафона, комментируя промежуточные результаты переговоров с российской стороной.

По его словам, также обсуждался вопрос гражданских, фактически с 2014 года находящихся в плену в РФ.

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"У нас есть отдельный список людей, которые с 2014-го были взяты в плен РФ на территории Донецкой, Луганской области. Отдельный список – пленники Кремля. Это 158 граждан Украины, большинство из которых - это представители крымскотатарского народа", - рассказал украинский омбудсмен.

Лубинец также сообщил, что, по разным данным, до 20 тысяч человек РФ задержала на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

"Эти граждане РФ трактуются как комбатанты. Это бывшие военные, это бывшие правоохранители, волонтеры, проукраинские активисты. Их массово РФ задержала на территории Киевской области, Сумской, Харьковской и продолжает задерживать на временно оккупированных территориях. Это огромный спектр вопросов. РФ впервые согласилась принять списки и проработать их - (ответить) где кто находится. И разные варианты их возвращения мы обсуждали", - сообщил он.

Напомним, 11 января уполномоченные по правам человека Украины и России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова встретились в Турции. Состоялись три раунда переговоров.

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