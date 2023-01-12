Киевляне проголосовали за новые названия станций метро "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и двух проспектов
Как сообщает Цензор.НЕТ, в приложении Киев Цифровой завершился опрос о новых названиях трех станций метро Киева и нескольких улиц.
Пользователи сервиса поддержали четыре из пяти предложений, вынесенных на голосование.
В частности, проголосовали за переименование станции метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую" (76%), а "Площади Льва Толстого" - в "площадь Украинских Героев" (83%).
В то же время киевляне поддержали переименование улицы Льва Толстого в честь гетмана Павла Скоропадского.
Чтобы избежать дублирования названий, предлагали также переименовать улицу Павла Скоропадского в Печерском районе в честь бывшего городского головы Киева Александра Омельченко. Это предложение киевляне не поддержали, за проголосовало только 26%.
88% участников голосования согласились с тем, чтобы бульвар Перова стал Воскресенским проспектом, а проспект Освободителей получил название в честь украинского художника и соучредителя Украинской академии искусств Георгия Нарбута.
Также 90% поддержали предложение дать будущей станции метро, которая должна была называться "Проспект Правды", название "Варшавская" (станция будет располагаться рядом с Варшавским жилмассивом).